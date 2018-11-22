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Екатерина Кухар поделилась архивным снимком, на котором ее не узнать: фото

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Судья шоу “Танців з зірками 2018“ показала фото, на котором запечатлена блондинкой.
Екатерина Кухар поделилась архивным снимком, где ей 16
Екатерина Кухар поделилась архивным снимком, где ей 16
instagram.com/ekaterinakukhar_official/

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Прима-балерина Национальной оперы Украины и судья проекта “Танці з зірками 2018“, финал которого состоится уже завтра, — Екатерина Кухар показала, как выглядела в подростковом возрасте. Архивное фото было опубликовано на странице “Танці з зірками“ в Instagram. 

На снимке Кухар запечатлена в возрасте 16 лет. Примечательно, что тогда будущая звезда балета носила длинные светлые волосы. В комментариях под фото многие пользователи отметили, что Екатерине очень идет быть блондинкой и что так она выглядит милее. 

Напомним, что ранее ведущая Оля Фреймут призналась, закрыли ли шоу “ОЛЯ“.

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Теги: Екатериан Кухар, фото, новости
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