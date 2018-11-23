"Зважені та щасливі": как изменились участники за 13 недель

В четверг, 22 ноября, на телеканале СТБ состоялся волшебный выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі".

На тринадцатой неделе по правилам проекта участников ждал День красоты – в красивых нарядах и похудевшие они наконец-то встретились со своими родными.

Слезы радости и счастья, цветы, объятья и поцелуи – именно так встречали родные и близкие своих участников “Зважених та щасливих“. В эту ночь возле оперного театра все пары шли по красной дорожке и чувствовали себя звездами. Похудевшими звездами. Конечно, это еще не предел, до Нового года у всех есть время сбросить еще больше килограмм и на финале показать свою идеальную форму.

Команда красных. Богдан и Олег пришли на проект с весом 168 кг и 158 кг соответственно. На тринадцатой неделе вес Богдана составляет – 112 кг, а Олега – 108 кг. Они уже скинули по 50 кг!

Команда желтых. На данный момент вес и Людмилы, и Наташи составляет 93 кг. Мама была в таком весе 19 лет назад, а Наташа – в девятом классе.

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Команда синих. Изначальный вес Саши 195 кг, а Натальи – 140 кг. На тринадцатой неделе вес Саши составляет 144 кг, а Наташи – 102 кг. Именно сын должен приложить максимум усилий, чтобы они с мамой смогли стать финалистами проекта.

Команда розовых. Иван пришел на проект с весом 108 кг, а Оля – 137 кг. Сейчас вес Оли – 106 кг, вес Ивана – 77 кг. Судьба пары на проекте в руках Оли, поскольку ее папе уже сложнее худеть, лишнего веса почти не осталось.

Все пары уже победители для себя. Но на взвешивании на этой неделе худший результат показала команда розовых: Иван скинул 1 кг, а Оля – 2 кг. Именно они станут одной из трех пар, которые будет бороться на последней битве лузеров сезона. Тренер Марина Узелкова говорит:

Есть такие женщины, которые плохо скидывают вес. У меня была Марта, которая плохо скидывала, процесс шел достаточно медленно. Но она достигла отличной формы. Нужно массажами помогать, потому что у участников может быть застой лимфы.

Смотрите шоу “Зважені та щасливі“ каждый четверг в 20:00 на телеканале СТБ и учитесь худеть правильно. Не пропустите грандиозный финал, который состоится уже в декабре.

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