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"Приглашал остаться в Испании": Екатерина Кухар о своем экс-бойфренде

Комментариев: 1
Прима-балерина национальной оперы Екатерина Кухар рассказала о бывшем парне.
Екатерина Кухар рассказала о своем экс-бойфренде
Екатерина Кухар рассказала о своем экс-бойфренде
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая довела Лесю Никитюк до слез на шоу “Танці з зірками“, на днях рассказала о своем бывшем бойфренде. Подробности знает Ivona.

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Так, в интервью для “Светской жизни” Кухар призналась, что у нее был ухажер, который предлагал ей переехать в Испанию. 

У меня когда-то давно был бойфренд с Ибицы, испанец. Он меня приглашал остаться в Испании, - поделилась Екатерина. 

На предположения Кати Осадчей о том, что, скорее всего, балерину не привлекала перспектива танцевать на пляжах Ибицы или в ночных клубах, судья проекта “Танці з зірками” ответила, что такая карьера ее бы точно не устроила. 

Напомним, что ранее  из гастролей по Латинской Америке вернулась Настя Каменских, которая представила свой первый сольный альбом под названием “No Komments“.

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Теги: Екатерина Кухар, балерина, экс-бойфренд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.10.2018, 13:54
Оценка:  0
pусский
Да нет, просто на Ибице быстро выяснили, что кухарь - обычная Блядица, а экс-бойфрендом Катьки был довольно уважаемый сутенёр, который 10 лет успешно поставлял шлюх из Восточной Европы.
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