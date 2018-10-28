"Приглашал остаться в Испании": Екатерина Кухар о своем экс-бойфренде

Прима-балерина национальной оперы Екатерина Кухар рассказала о бывшем парне.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая довела Лесю Никитюк до слез на шоу “Танці з зірками“, на днях рассказала о своем бывшем бойфренде. Подробности знает Ivona.

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Так, в интервью для “Светской жизни” Кухар призналась, что у нее был ухажер, который предлагал ей переехать в Испанию.

У меня когда-то давно был бойфренд с Ибицы, испанец. Он меня приглашал остаться в Испании, - поделилась Екатерина.

На предположения Кати Осадчей о том, что, скорее всего, балерину не привлекала перспектива танцевать на пляжах Ибицы или в ночных клубах, судья проекта “Танці з зірками” ответила, что такая карьера ее бы точно не устроила.

Напомним, что ранее из гастролей по Латинской Америке вернулась Настя Каменских, которая представила свой первый сольный альбом под названием “No Komments“.