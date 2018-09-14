Оля Фреймут призналась, закрыли ли шоу "ОЛЯ"

Украинская ведущая Оля Фреймут рассказала, что будет дальше с ее шоу "ОЛЯ".

В сентябре на Новом канале шло шоу “ОЛЯ“, лицом которого является ведущая Оля Фреймут. По телевидинию показали лишь 20 выпусков проекта и без каких-либо предупреждений и объяснений шоу пропало с эфиров.

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Многие подумали, что проект “ОЛЯ“ закрыли, однако Фреймут поспешила заверить поклонников в том, что позже выйдет новый сезон передачи:

Мы сделали пробный сезон, который предполагал 20 программ. Следующий сезон будет уже совершенно иным, так как показала практика, что бесконфликтность украинскому телезрителю неинтересна. В Америке есть аналогичная программа “Шоу Эллен“. К ведущей приходят знаменитости и они общаются на бытовые темы и не затрагивая “неудобных“ тем и вопросов. Этот формат для Украины непривычен и странен. Многие зрители посчитали, что со мной что-то не так, раз я добрая ко всем.

Когда именно зрители смогут увидеть продолжение шоу “ОЛЯ“, Фреймут не уточнила.

Шоу “ОЛЯ“ - первая легальная адаптация американского телешоу “Шоу Эллен ДеДженерес“ в мире. Проект является развлекательным, занимается освещением актуальных тем, тех, которые были нарушены в течение нескольких дней перед эфиром. Гостями проекта стали звезды разной величины и направлений, как, например, Сергей Притула, Екатерина Кухар, Ирина Билык, Mélovin и прочие. Так же в каждом выпуске появляется герой с непубличных людей, но при этом человек имеет какое-то большое достижение в своей жизни, значимый поступок, необычное увлечение или умение.

В шоу была введена практика посещения интернет-обидчиков ведущей, рубрика получила название “Хейтеры: I LOVE YOU“. Оля Фреймут посещала своих обидчиков в формате шоу “ОЛЯ“. Во многом данная часть программы была осуждена.

Ближе к концу первого сезона шоу многие украинские СМИ обнародовали новости о провале шоу на украинском телевидении и о его дальнейшем закрытии. Главной причиной стала ментальность украинцев, которым не нравится формат шоу, пригодный для американцев. Новый канал не сделал никаких официальных заявлений по этому вопросу.

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