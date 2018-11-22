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MONATIK поделился редким фото с сыновьями

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Украинский певец MONATIK опубликовал семейное фото и поздравил своих детей с праздником.
MONATIK поделился редким фото с сыновьями
MONATIK поделился редким фото с сыновьями
пресс-служба

Исполнитель MONATIK не афиширует личную жизнь и очень редко делится с поклонниками семейными фотографиями.

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Но на днях артист решил опубликовать в своем Instagram-аккаунте редкую фотографию с сыновьями:

Оказывается, сегодня день сыновей! От всей души поздравляю всех Мам и Пап! Я счастлив быть в Ваших рядах! Представить не мог, какое это счастье - быть родителем. Искренне всем его желаю!

Напомним, американская поп-королева Мадонна показала уникальное фото с шестью детьми.

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Теги: MONATIK, новости, шоу-биз, фото
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