MONATIK поделился редким фото с сыновьями

Украинский певец MONATIK опубликовал семейное фото и поздравил своих детей с праздником.

Исполнитель MONATIK не афиширует личную жизнь и очень редко делится с поклонниками семейными фотографиями.

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Но на днях артист решил опубликовать в своем Instagram-аккаунте редкую фотографию с сыновьями:

Оказывается, сегодня день сыновей! От всей души поздравляю всех Мам и Пап! Я счастлив быть в Ваших рядах! Представить не мог, какое это счастье - быть родителем. Искренне всем его желаю!

Напомним, американская поп-королева Мадонна показала уникальное фото с шестью детьми.