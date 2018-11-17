Кендалл Дженнер иронично подшутила над сестрами

23-летняя модель Кендалл Дженнер опубликовала новое фото в Instagram, добавив колкий комментарий.

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Известная супермодель Кендалл Дженнер опубликовала в своем блоге свежее фото и подшутила над своими сестрами. Как известно, 23-летняя Кендалл единственная в семье Кардашьян-Дженнер, у кого нет детей. И, похоже, данный факт совершенно ее не беспокоит.

Все мои родственники постят в соцсетях своих детей и дерьмо, а я как-то так… - написала Кендалл рядом со своей фотографией в бикини.

Отметим, что о личной жизни модели мало что известно. Девушка не любит демонстрировать свои отношения на публике.

Я всегда буду делать все возможное, чтобы скрывать свои отношения, - однажды заявила Дженнер.

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