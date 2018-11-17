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Кендалл Дженнер иронично подшутила над сестрами

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23-летняя модель Кендалл Дженнер опубликовала новое фото в Instagram, добавив колкий комментарий.
Кендалл Дженнер иронично подшутила над сестрами в Instagram
Кендалл Дженнер иронично подшутила над сестрами в Instagram
instagram.com/kendalljenner

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Известная супермодель Кендалл Дженнер опубликовала в своем блоге свежее фото и подшутила над своими сестрами. Как известно, 23-летняя Кендалл единственная в семье Кардашьян-Дженнер, у кого нет детей. И, похоже, данный факт совершенно ее не беспокоит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

all my siblings posting their babies and shit and i’m just like...

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Все мои родственники постят в соцсетях своих детей и дерьмо, а я как-то так… - написала Кендалл рядом со своей фотографией в бикини. 

Отметим, что о личной жизни модели мало что известно. Девушка не любит демонстрировать свои отношения на публике. 

Я всегда буду делать все возможное, чтобы скрывать свои отношения, - однажды заявила Дженнер.  

Ранее Ivona писала, о том, что Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой.

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Теги: Кендалл Дженер, Кардашьян
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