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Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой

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Светская львица Пэрис Хилтон призналась, что заставило ее разорвать помолвку с актером Крисом Зилкой.
Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой
Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой
Getty Images

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Несколько дней назад стало известно, что светская львица, ди-джей и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон отменила помолвку со своим возлюбленным актером Крисом Зилкой. Спустя некоторое время звезда прокомментировала неожиданный разрыв. 

Getty Images

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Весьма лаконичный ответ на вопрос об отмене свадьбы Пэрис дала в эфире программы Today, передает The Daily Mail

Я очень занята. Каждый день я встречаю утро в разных странах. Поэтому понимаю, что сейчас совсем не готова для создания семьи, мне просто не хватает на это времени, – призналась девушка. 

Getty Images

Напомним, что Крис Зилка требует от Хилтон вернуть кольцо в 20 карат стоимостью в 2 миллиона долларов, которое он подарил ей в начале этого года.

Ранее Ани Лорак неожиданно появилась в Киеве: названа причина.

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Теги: Пэрис Хилтон, Крис Зилка, помолвка
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