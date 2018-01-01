Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой
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Несколько дней назад стало известно, что светская львица, ди-джей и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон отменила помолвку со своим возлюбленным актером Крисом Зилкой. Спустя некоторое время звезда прокомментировала неожиданный разрыв.
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Весьма лаконичный ответ на вопрос об отмене свадьбы Пэрис дала в эфире программы Today, передает The Daily Mail.
Я очень занята. Каждый день я встречаю утро в разных странах. Поэтому понимаю, что сейчас совсем не готова для создания семьи, мне просто не хватает на это времени, – призналась девушка.
Напомним, что Крис Зилка требует от Хилтон вернуть кольцо в 20 карат стоимостью в 2 миллиона долларов, которое он подарил ей в начале этого года.
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