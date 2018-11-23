Тортом в лицо: Джастин Бибер трогательно поздравил жену с днем рождения

22 ноября модель и новоиспеченная жена Джастина Бибера - Хейли Болдуин отметила свое 22-летие.

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В День благодарения, 22 ноября, исполнилось 22 года модели Хейли Болдуин, которая в этом году вышла замуж за Джастина Бибера. Популярный певец очень мило поздравил свою избранницу с праздником. Как - смотрите ниже.

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В Instagram появилось короткое видео с празднования дня рождения Хейли, где видно, как 24-летний музыкант, после теплых пожеланий, “окунул” именинницу лицом в торт. Хейли совершенно не расстроилась от такого сюрприза и в ответ поцеловала Джастина.

Напомним, что Джастин Бибер и Хэйли Болдуин официально подтвердили, что они муж и жена.

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