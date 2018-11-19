"Любовница": Оля Полякова презентовала новую песню

Украинская певица Оля Полякова выпустила новую песню под названием "Любовница": узнайте, где ее можно послушать.

Исполнительница Оля Полякова выпустила lyric-video на свою новую песню "Любовница".

Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале артистки.

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В отличии от предыдущих хитов певицы, которые были драйвовыми, "Любовница" - песня трогательная и лирическая. Впервые Оля Полякова исполнила ее на своем грандиозном шоу "Королева ночи". Как прошел концерт, читайте здесь.

Слушайте песню "Любовница" Оли Поляковой прямо сейчас:

Напомним, ранее украинская актриса Ольга Сумская восхитила поклонников снимком без макияжа.