Певица Элли Голдинг беременна первенцем

34-летняя Элли Голдинг засветила беременный животик в фотосессии для Vogue.

Знаменитая британская исполнительница Элли Голдинг, которой ранее приписывали роман с принцем Гарри, объявила о беременности. 34-летняя певица и ее муж, сотрудник аукционного дома Sotheby's Каспар Джоплинг готовятся к рождению первенца.

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На своей странице в Инстаграм Элли запостила несколько кадров из фотосессии для журнала Vogue. На первом снимке будущая мама запечатлена в ванной комнате в обтягивающем белом платье и светлом халате. На втором фото Голдинг сидела на подоконнике в красивом белом платье с кружевными вставками. Еще на одном кадре певица продемонстрировала крупным планом уже большой беременный животик.

Отметим, что в интервью для Vogue Голдинг рассекретила, что о беременности узнала в августе во время путешествия с мужем по случаю их первой годовщины свадьбы.

Элли Голдинг беременна первенцем instagram.com/elliegoulding

Элли Голдинг беременна первенцем instagram.com/elliegoulding

Элли Голдинг беременна первенцем instagram.com/elliegoulding

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