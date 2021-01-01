Певица Элли Голдинг беременна первенцем
Знаменитая британская исполнительница Элли Голдинг, которой ранее приписывали роман с принцем Гарри, объявила о беременности. 34-летняя певица и ее муж, сотрудник аукционного дома Sotheby's Каспар Джоплинг готовятся к рождению первенца.
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На своей странице в Инстаграм Элли запостила несколько кадров из фотосессии для журнала Vogue. На первом снимке будущая мама запечатлена в ванной комнате в обтягивающем белом платье и светлом халате. На втором фото Голдинг сидела на подоконнике в красивом белом платье с кружевными вставками. Еще на одном кадре певица продемонстрировала крупным планом уже большой беременный животик.
Отметим, что в интервью для Vogue Голдинг рассекретила, что о беременности узнала в августе во время путешествия с мужем по случаю их первой годовщины свадьбы.
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