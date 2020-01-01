Ирина Монатик показала новое фото в купальнике.

Супруга и менеджер популярного исполнителя, танцора и продюсера Димы Монатика, Ирина Монатик порадовала подписчиков новой соблазнительной фотографией с отдыха за границей.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала снимок, где она позировала босиком на песке возле цветущего дерева. Жена Монатика демонстрировала на камеру отличную фигуру и длинные загорелые ножки в сдельном двухцветном купальнике. Пляжный наряд она дополнила солнцезащитными очками.

“Однажды в раю 🌸🌸🌸🌸🌴🌸🌸🌸🌸“, - лаконично подписала снимок Ирина.

Жена Монатика похвасталась загорелыми ножками в купальнике instagram.com/irinamonatik

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