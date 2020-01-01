Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена.

Иванна Онуфрийчук показала первые фото со свадьбы на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Известная украинская ведущая, фотомодель и актриса Иванна Онуфрийчук вышла замуж. Ее избранником стал казахский бизнесмен Алмаз. Пара сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм звезда шоу “Без краватки“ запостила первые фотографии и видео с торжественной церемонии. Иванна показала, как прошло утро невесты, в каком платье она шла к алтарю и как был оформлен праздник.

“Мы так долго этого ждали“, - подписала одну из публикаций Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах Скриншот

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