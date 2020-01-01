Иванна Онуфрийчук показала первые фото со свадьбы на Мальдивах
Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена.
Известная украинская ведущая, фотомодель и актриса Иванна Онуфрийчук вышла замуж. Ее избранником стал казахский бизнесмен Алмаз. Пара сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах.
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На своей странице в Инстаграм звезда шоу “Без краватки“ запостила первые фотографии и видео с торжественной церемонии. Иванна показала, как прошло утро невесты, в каком платье она шла к алтарю и как был оформлен праздник.
“Мы так долго этого ждали“, - подписала одну из публикаций Онуфрийчук.
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