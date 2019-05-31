Бывшая принца Гарри пригласила его на свадьбу

Элли Голдинг пригласила герцогов Сассекских на свою свадьбу.

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Британская певица Элли Голдинг пригласила принца Гарри и Меган Маркл к себе на свадьбу. Артистка, которая два года встречалась с герцогом Сассекским, выходит замуж в августе, сообщает The Mirror.

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По словам издания, присутствие Меган и Гарри на свадьбе пока не подтверждено, а также маловероятно, учитывая рождение их сына Арчи.

Элли Голдинг решила связать себя узами брака с арт-дилером Каспаром Джоплингом. Вместе с ним звезда посетила свадьбу герцогов Сассекских, которая состоялась в мае 2018 года.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг Getty Images

По сообщениям СМИ, Голдинг позвала на торжество и другую королевскую пару - принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на свадьбе у которых Голдинг пела в 2011 году.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг встречаются с 2017 года. В августе 2018 они объявили о своей помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times.

Ранее Меган Маркл и Кейт Миддлтон вместе посетили Уимблдонский турнир.