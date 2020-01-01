Экс-муж Алины Гросу впервые публично высказался об их разводе

Российский бизнесмен Александр Комков заявил, что больше не общается с экс-супругой Алиной Гросу.

В сентябре прошлого года известная украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU) официально объявила о разводе с российским бизнесменом Александром Комковым. После этого 25-летняя звезда неоднократно давала интервью на тему расставания с мужем. А вот ее экс-возлюбленный ни разу публично не комментировал разрыв.

Читай также: 15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании

Но недавно Александр впервые высказался о разводе в интервью журналистам программы “Зірковий шлях“. Мужчина рассказал, что после расставания не общается с экс-супругой. Кроме того, он отметил, что их решение о разводе было обоюдным.

“Прокомментировать отношения не смогу, потому что невозможно комментировать то, чего нет. А причиной развода стало обоюдное желание разойтись. Историю глубже в двух словам не расскажешь, да и не получится. Так как это личное. С Алиной не общаюсь, но желаю ей исключительно лучшего и успехов в творчестве“, - поделился Комков.

Смотрите в сюжете с 4:34

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.