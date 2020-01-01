Экс-муж Алины Гросу впервые публично высказался об их разводе
В сентябре прошлого года известная украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU) официально объявила о разводе с российским бизнесменом Александром Комковым. После этого 25-летняя звезда неоднократно давала интервью на тему расставания с мужем. А вот ее экс-возлюбленный ни разу публично не комментировал разрыв.
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Но недавно Александр впервые высказался о разводе в интервью журналистам программы “Зірковий шлях“. Мужчина рассказал, что после расставания не общается с экс-супругой. Кроме того, он отметил, что их решение о разводе было обоюдным.
“Прокомментировать отношения не смогу, потому что невозможно комментировать то, чего нет. А причиной развода стало обоюдное желание разойтись. Историю глубже в двух словам не расскажешь, да и не получится. Так как это личное. С Алиной не общаюсь, но желаю ей исключительно лучшего и успехов в творчестве“, - поделился Комков.
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