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Экс-муж Алины Гросу впервые публично высказался об их разводе

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Российский бизнесмен Александр Комков заявил, что больше не общается с экс-супругой Алиной Гросу.
Экс-муж Алины Гросу впервые публично высказался об их разводе
Экс-муж Алины Гросу впервые публично высказался об их разводе
instagram.com/alina_grosu

В сентябре прошлого года известная украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU) официально объявила о разводе с российским бизнесменом Александром Комковым. После этого 25-летняя звезда неоднократно давала интервью на тему расставания с мужем. А вот ее экс-возлюбленный ни разу публично не комментировал разрыв.

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Но недавно Александр впервые высказался о разводе в интервью журналистам программы “Зірковий шлях“. Мужчина рассказал, что после расставания не общается с экс-супругой. Кроме того, он отметил, что их решение о разводе было обоюдным.

“Прокомментировать отношения не смогу, потому что невозможно комментировать то, чего нет. А причиной развода стало обоюдное желание разойтись. Историю глубже в двух словам не расскажешь, да и не получится. Так как это личное. С Алиной не общаюсь, но желаю ей исключительно лучшего и успехов в творчестве“, - поделился Комков.

Смотрите в сюжете с 4:34

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona

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