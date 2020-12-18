"Холостячка" Ксения Мишина познакомит финалистов со своим отцом.

В эту пятницу, 18 декабря в 19:00, на СТБ телезрители увидят финальный выпуск романтического реалити “Холостячка“, в котором Ксения Мишина сделает судьбоносный выбор. Однако перед этим девушка представит финалистов своему близкому человеку – отцу.

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Познакомиться с отцом избранницы – важное и ответственное событие. Ксения пригласит Сашу и Лешу на индивидуальные свидания, где и представит их близкому человеку.

“На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях“, – скажет Ксюша.

Отец Холостячки признается: “Это для меня волнительный день“.

"Холостячка": Чем удивит финальный выпуск проекта Пресс-служба

Одному из мужчин отец девушки предложит научиться управлять маленьким самолетом, а со вторым – отправится на рыбалку. С каждым из претендентов на сердце дочери мужчина откровенно поговорит на тему отношений и семьи. Каким будет мнение отца Ксении о ее избранниках? Кто из них не откажется от алкоголя, несмотря на негативное отношение девушки?

Смотрите финальный выпуск романтического реалити “Холостячка“ уже в эту пятницу, 18 декабря, в 19:00, на СТБ!

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