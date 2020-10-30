"Холостячка": В Сеть слили вырезанную сцену с Мишиной и дочерью Эллерта
В пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ показали восьмой выпуск нашумевшего романтического шоу “Холостячка“. Во время этого эфира главная героиня, актриса Ксения Мишина познакомилась с самыми близкими родственниками участников.
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Так, Александр Эллерт представил Ксении свою 12-летнюю дочь Элину. Между “Холостячкой“ и девочкой состоялась личная беседа, однако в эфир она не попала. Создатели проекта все же решили показать зрителям, о чем говорили Ксения и Эля.
На официальной странице канала СТБ появилось 2-минутное видео, где Мишина объясняет дочери Эллерта, в чем состоит суть шоу. Кроме того, в ролике Эля призналась, что не против, чтобы у папы появилась любимая девушка.
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