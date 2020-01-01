"Мне виднее": Ксения Мишина ответила на критику зрителей "Холостячки"

"Холостячка" Ксения Мишина ответила тем, кто не доволен финалистами проекта.

В пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ вышел восьмой эпизод нашумевшего романтического шоу “Холостячка“. Главная героиня проекта, актриса Ксения Мишина определилась с двумя финалистами. Ими стали Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

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Однако не всем зрителям “Холостячки“ понравился такой выбор. В комментариях к последнему посту Ксении посыпалось множество критики в ее адрес из-за того, что Эллерт прошел в следующий эфир. Многие пользователи Сети отметили, что если Мишина выберет Александра в финале, то это будет большой ошибкой.

“Из 4-ки полуфиналистов обладавшие наиболее ценными качествами для семейной жизни из мужчин были Алексей и Женя. Тот факт, что в финал прошёл юморной, интересный, харизматичный, но отнюдь не семейный(от слова совсем) Эллерт, говорит о многом...“, - написал один из подписчиков.

Ксения решила ответить на критику ее выбора. Актриса заявила, что ей виднее, на что способны участники проекта так, как она явно проводила с ними больше времени, чем зрители.

“Я проводила с этими мужчинами 24/7, и мне виднее, кто на что способен“, - написала Мишина.

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