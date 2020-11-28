У Григория Решетника родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома

Григорий Решетник стал папой в третий раз, у известного телеведущего родился сын.

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Сегодня, 28 ноября, украинский телеведущий Григорий Решетник стал многодетным отцом. Его супруга Кристина Решетник, в одном из частных роддомов Киева родила сына.

Радостной новостью ведущий шоу «Холостяка» поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

Также Григорий опубликовал трогательное фото, где они с женой держат ручку малыша.

У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

Тепер я - багатодітний тато. У нас народився 3-ій синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати!

У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

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