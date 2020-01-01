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"Какая милота": Солистка ONUKA растрогала сеть снимком полугодовалого сына

Комментариев: 0
Наталия Жижченко показала, как ее ребенок сладко спит в кровати, рядом с малышом примостился пес .

Жижченко и Филатов показали подросшего сына
Жижченко и Филатов показали подросшего сына
instagram.com/onukaofficial

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Солистка популярной электро-фолк группы ONUKA Наталья Жижченко растрогала сеть новым фото своего малыша. Певица разместила снимок, на котором ее полугодовалый сын спит в кроватке.

Кадр появился в Инстаграм.

Сын Наталии Жижченко и ее супруга солиста группы The Maneken Евгения Филатова сладко спит, раскинув ручки, а рядом с мальчиком прилег домашний любимец семейства.

Под постом звездная мама отметила, что сынишке недавно исполнилось 6 месяцев. 

Фото артистка дополнила эмоджи 💕.

Жижченко и Филатов показали подросшего сына
Жижченко и Филатов показали подросшего сына
instagram.com/onukaofficial

Подписчиков умилил снимок и они оставили комментарии:

  • ♥️♥️♥️ Щастя 🙌
  • ❤️❤️❤️
  • 😁 кльово дуже . Дай Бог Вашему малюку и Вашей Семье Здоровье И Только Светлых Дней 🙌
  • Просто милощі - гарнощі💕💞❣️Скільки це йому вже, шість місяців?
  • Пес охороняє❤️ як зворушливо😊
  • Такая милота, - написали в сети.

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Теги: дети звезд, ONUKA, Наталия Жижченко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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