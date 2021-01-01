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Мощный и стильный ROG Zephyrus G14 - теперь еще доступнее Пресс-служба

Обратите внимание на тренд 2020 года от компании ASUS и ее культового бренда Republic of Gamers - ROG Zephyrus G14, который в эти дни стал еще доступнее для каждого пользователя.

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Верите ли вы, что легкий и компактный ноутбук, который весит всего 1,6 кг, имеет мощность для выполнения буквально любых задач для учебы, работы и поручений в дороге?

Это реальность, ведь ROG Zephyrus G14 сочетает в себе мощную конфигурацию, 14-дюймовый качественный дисплей и неповторимый дизайн. G14 создан для мобильной жизни: без подзарядки ноутбук способен работать до 10 часов, заряжается через порт USB Type-C с помощью компактного адаптера питания.

Мощный и стильный ROG Zephyrus G14 - теперь еще доступнее Пресс-служба

Универсальность ноутбука подчеркивают харизматичный дизайн, пользователь может выбрать из двух вариантов цветовых решений: Moonlight White (белый) и Eclipse Gray (серый матовый).

Эксклюзивной особенностью новинки является матричная подсветка AniMe Matrix, которая позволяет выводить на внешнюю сторону крышки разнообразную графику, анимацию и другие визуальные эффекты с помощью 1215 мини-светодиодов. Все диоды излучают белый цвет в диапазоне 256 уровней яркости!

Используйте крышку, чтобы показать вашей аудитории анимацию, которую вы создали сами, или эквалайзер на вечеринке.

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В тонком металлическом корпусе этой модели скрыта настоящая мощь: новейший процессор AMD серии Ryzen 4000 и видеокарта игрового класса, которой может быть даже NVIDIA GeForce RTX 2060. Благодаря высококачественному дисплею с сертификацией PANTONE Validated и поддержке технологии адаптивной синхронизации этот ноутбук придется по вкусу как геймерам, так и профессиональным пользователям, работающим с графикой и видео.

Мощный и стильный ROG Zephyrus G14 - теперь еще доступнее Пресс-служба

Компактный G14 легко помещается в обычную сумочку или рюкзак для ноутбука. Сдержанный дизайн с тщательно выверенными деталями делает эту модель одинаково пригодной и для геймерских встреч, и для университетской аудитории.

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