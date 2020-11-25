Григорий Решетник рассекретил имя следующей «Холостячки»
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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с Тиной Кароль. На кадре знаменитость вместе с певицей позируют в отеле. Телезвезда надел черный смокинг с бабочкой, а Тина – сексуальное платье с глубоким декольте и разрезом от бедра.
Под публикацией Григорий обескуражил фанатов предположением о том, что во втором сезоне «Холостячкой» может стать Тина Кароль:
«Холостячка» 2 сезон 🌹
Неймовірна Тіна Кароль 🔥
Хто за? Що скажете?»
Поклонники активизировались в комментариях, настаивая на том, что у Тины отношения с Даном Баланом, поэтому идея провальная:
«О, было бы интересненько. Еще бы и Дана туда. Вообще идеально будет».
«Я думала, в «Холостячке» одинокие, ну ладно. Неуместно как-то».
«Нее, без вариантов, Дан не пустит».
«Гриш, эта женщина занята».
«Дан Балан не отпустит».
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