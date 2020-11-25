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Григорий Решетник рассекретил имя следующей «Холостячки»

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Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками неожиданной новостью.

Григорий Решетник рассекретил имя следующей «Холостячки»
Григорий Решетник рассекретил имя следующей «Холостячки»
instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с Тиной Кароль. На кадре знаменитость вместе с певицей позируют в отеле. Телезвезда надел черный смокинг с бабочкой, а Тина – сексуальное платье с глубоким декольте и разрезом от бедра.

Под публикацией Григорий обескуражил фанатов предположением о том, что во втором сезоне «Холостячкой» может стать Тина Кароль:

«Холостячка» 2 сезон 🌹
Неймовірна Тіна Кароль 🔥
Хто за? Що скажете?»

Поклонники активизировались в комментариях, настаивая на том, что у Тины отношения с Даном Баланом, поэтому идея провальная:

«О, было бы интересненько. Еще бы и Дана туда. Вообще идеально будет».

«Я думала, в «Холостячке» одинокие, ну ладно. Неуместно как-то».

«Нее, без вариантов,  Дан не пустит».

«Гриш, эта женщина занята».

«Дан Балан не отпустит».

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Теги: Тина Кароль, Григорий Решетник, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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