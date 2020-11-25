Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками неожиданной новостью.

Григорий Решетник рассекретил имя следующей «Холостячки» instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с Тиной Кароль. На кадре знаменитость вместе с певицей позируют в отеле. Телезвезда надел черный смокинг с бабочкой, а Тина – сексуальное платье с глубоким декольте и разрезом от бедра.

Под публикацией Григорий обескуражил фанатов предположением о том, что во втором сезоне «Холостячкой» может стать Тина Кароль:

«Холостячка» 2 сезон 🌹

Неймовірна Тіна Кароль 🔥

Хто за? Що скажете?»

Поклонники активизировались в комментариях, настаивая на том, что у Тины отношения с Даном Баланом, поэтому идея провальная:

«О, было бы интересненько. Еще бы и Дана туда. Вообще идеально будет». «Я думала, в «Холостячке» одинокие, ну ладно. Неуместно как-то». «Нее, без вариантов, Дан не пустит». «Гриш, эта женщина занята». «Дан Балан не отпустит».

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