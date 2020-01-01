Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками очередным фото.

Ольга Фреймут в косынке показала свою естественную красоту instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует в красном объемном вязаном свитере и шелковой косынке на голове. Волосы у телезвезды распущены, а на лице нежная улыбка. Ольга предстала без яркого макияжа и изящного платья, продемонстрировав, что в повседневной одежде можно выглядеть элегантно.

Звезда активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, не только обучая фанатов правилам этикета, но и рассказывая о личных переживаниях.

Поклонники восхитились естественной красотой Фреймут, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Дуже гарна 🌹🌹🌹🌹🌹». «Стильная, сильная, невероятно красивая ❤». «Як завжди, елегантна🔥». «Дуже гарна))». «Найкраща 🔥». «Очаровательная». «Красуня».

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