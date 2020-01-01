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Копия папа: жена Влада Ямы показала, на кого похож их сын

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Жена украинского хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками семейным снимком.

Жена Влада Ямы показала, на кого похож их сын
Жена Влада Ямы показала, на кого похож их сын
instagram.com/liliya_yama

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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре, который сделан во время отдыха в Египте, Влад позирует со своей женой и сыном в пустыне. Для фотосессии девушка выбрала эффектный черный аутфит: боди с бахромой и ботильоны. В то время как знаменитый танцор надел белую майку с портупеей и темные джинсы, а звездный сын – футболку со штанишками. Семья выглядит очень гармонично.

Под публикацией Лилиана написала, что на этом фото видно, как сильно внешне похожи Влад с сыном:

«Правда, по фото видно на кого похож сын? 🙈Двое из ларца одинаковых с лица😍♥♥♥».

Поклонники тоже разглядели внешнее сходство и написали об этом в комментариях:

«Мимикой точно похож».

«Ну конечно на папу».

«Похож на маму и папу. С разных ракурсов по-разному👍».

“100% татусь 😂🔥👍👍».

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Теги: Лилиана Яма, сын, муж, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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