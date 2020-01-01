Копия папа: жена Влада Ямы показала, на кого похож их сын
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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре, который сделан во время отдыха в Египте, Влад позирует со своей женой и сыном в пустыне. Для фотосессии девушка выбрала эффектный черный аутфит: боди с бахромой и ботильоны. В то время как знаменитый танцор надел белую майку с портупеей и темные джинсы, а звездный сын – футболку со штанишками. Семья выглядит очень гармонично.
Под публикацией Лилиана написала, что на этом фото видно, как сильно внешне похожи Влад с сыном:
«Правда, по фото видно на кого похож сын? 🙈Двое из ларца одинаковых с лица😍♥♥♥».
Поклонники тоже разглядели внешнее сходство и написали об этом в комментариях:
«Мимикой точно похож».
«Ну конечно на папу».
«Похож на маму и папу. С разных ракурсов по-разному👍».
“100% татусь 😂🔥👍👍».
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