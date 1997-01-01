«Стиль супер»: Джамала показала, как выглядела в 13 лет

Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками архивным фото.

Джамала показала, как выглядела в 13 лет instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как выглядела в юности. На кадре позирует 13-летняя девочка с распущенными волосами в фиолетовой толстовке, черных лосинах и кроссовках. Тогда еще мало кто подозревал, что эта малышка станет настоящей звездой.

Под публикацией Джамала поделилась воспоминаниями из юности:

«Мода модная♀

13 лет и мой берег в Кучук-Озень.

Вы говорите, глобальное потепление?

А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки 😂😂😂».

Поклонники с интересом рассмотрели архивный любимой исполнительницы, и рассыпались в комплиментах:

«Глядя на это фото, Вас вообще не узнать». «Мода не изменилась. Стиль супер!» «Какая классная, прям девочка-девочка». «Очень миленько». «Вы были очень красивой в детстве».

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