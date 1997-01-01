«Стиль супер»: Джамала показала, как выглядела в 13 лет
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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как выглядела в юности. На кадре позирует 13-летняя девочка с распущенными волосами в фиолетовой толстовке, черных лосинах и кроссовках. Тогда еще мало кто подозревал, что эта малышка станет настоящей звездой.
Под публикацией Джамала поделилась воспоминаниями из юности:
«Мода модная♀
13 лет и мой берег в Кучук-Озень.
Вы говорите, глобальное потепление?
А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки 😂😂😂».
Поклонники с интересом рассмотрели архивный любимой исполнительницы, и рассыпались в комплиментах:
«Глядя на это фото, Вас вообще не узнать».
«Мода не изменилась. Стиль супер!»
«Какая классная, прям девочка-девочка».
«Очень миленько».
«Вы были очень красивой в детстве».
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