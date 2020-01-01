«Как муж это позволяет»: Вера Брежнева продемонстрировала свою сексуальность

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Вера Брежнева продемонстрировала свою сексуальность instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото, где предстала в откровенном образе. На кадрах знаменитость позирует на надувном кресле в телесном боди и прозрачном плаще. Соблазнительный наряд подчеркивает все изгибы тела, демонстрируя шикарную фигуру артистки. Образ звезда дополнила босоножками на каблуке и уложенными назад волосами.

Под публикацией Вера призналась, что не боится критики:

«Всегда найдётся тот, кому вы не нравитесь, всегда найдётся тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идёте вперед..

Но это не повод этого не делать) и если уже делать - то с удовольствием!»

Поклонники восхитились сексуальностью Брежневой, и рассыпались в комплиментах:

«Красиво, но как муж это позволяет». «Противозаконно быть такой классной. Вера, ты любовь!» «Огоо.. Вера, вам будто 25, молодая, красивая и сексуальная». «Гениальные слова, Вера! И огненно-горячие и шикарные фото». «Божественная!»

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