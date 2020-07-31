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Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная" Оксана Воронина

Комментариев: 6
Оксана Воронина умерла в возрасте 51 года.
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная" Оксана Воронина
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная" Оксана Воронина
Facebook / Оксана Воронина

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В четверг, 30 июля, ушла из жизни украинская актриса театра и кино Оксана Воронина. О смерти 51-летней артистки сообщили на странице на Facebook-странице Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, где Воронина работала 19 лет.

В публикации отмечается, что тяжелая болезнь не позволила актрисе отпраздновать 20-летие на сцене столичного театра. Прощание со звездой состоится в субботу, 1 августа в Киеве.

“Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни. В Театре русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина проработала почти 20 лет. Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей. К каждой роли артистка относилась профессионально и ответственно. Добрая, чуткая, хрупкая, преданная актёрскому мастерству и театру. Соболезнуем родным и близким. Провожаем с последними аплодисментами 👏“, - говорится в сообщении.

Умерла актриса Оксана Воронина
Умерла актриса Оксана Воронина
Скриншот

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Отметим, что Оксана Викторовна сыграла в таких спектаклях, как “В плену страстей (Каменный властелин)“, “Дон Кихот. 1938 год“, “Новогодние сюрпризы“, “Ревизор“, “Маскарад“, “Странная миссис Сэвидж“. Кроме того, Воронину можно увидеть в сериалах и фильмах. “В воскресенье утром зелье копала“, “Крепостная“, “Плохой хороший коп“, “Красота требует жертв“, “По законам военного времени“, “Только не отпускай меня“ и других. Так, в популярном сериале “Крепостная“ артистка сыграла маму Афанасия.

Ранее сообщалось, что в Париже умерла 104-летняя звезда “Унесенных ветром“.

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Теги: Оксана Воронина, Крепостная, умерла
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Наст. русский  (аноним)  01.08.2020, 22:40
Оценка:  0
Наст. русский
Клон, ты занят своим настоящим настоящим делом, тут ты молодец! Пока не пускают мыть польские унитазы, приводи в порядок своё пердалово, оно тебя прокормит!
русский  (аноним)  01.08.2020, 22:36
Оценка:  0
русский
Я ласкаю своё очко своим сраным, шершавым языком! Гы-гы-гы! Привлеките меня за это К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БЛЯТЬ!
pусский  (аноним)  01.08.2020, 21:12
Оценка:  0
pусский
Я снова пёрнул, и охуительно вонюче, потому что понимаю - хахлам это нравится! ДРУЖБА НАРОДОВ, БЛЯТЬ!
SAId    01.08.2020, 19:41
Оценка:  +14
SAId
а дмины вам не интересен этот не а декват который год воняя в чате???так кого же вы б аните и за что???
русский  (аноним)  31.07.2020, 17:51
Оценка:  -3
русский
Я пукнул!
SAId    01.08.2020, 19:39
Оценка:  +14
SAId
ну нельзя так свою работу любить.... или уже крыша поехала?..
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