Анна Сагайдачная долгое время скрывала свою беременность.

"По залету?": звезда "Крепостной" рассказала о беременности, свиданиях и гонораре Пресс-служба

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Звезда “Крепостной“ Анна Сагайдачная долгое время скрывала свою беременность. Поклонники актрисы узнали о ее положении лишь после… родов. Спустя месяц после рождения сына Тимура Аня рассказала о своем новом статусе – молодой мамы. Все это время актриса не публиковала в социальных сетях фото себя в полный рост, а только селфи и свои кулинарные шедевры, которые начала готовить по ночам как раз во время беременности.

Пресс-служба

Но, оказывается, на девятом месяце Аня все-таки дала одно видео-интервью и стала первой гостьей на новом youtube-канале TrueStory.

Пресс-служба

Читай также: Феи прямого эфира: Самые красивые украинки-телеведущие Очень неприятную вещь сказал врач, который нас ведет. Было уже время, а у меня живот еще не опустился. Мне сказали, что по УЗИ могут быть не точные данные, нужно знать дату зачатия. А я-то не высчитывала, не понимаю в этом ничего. И тогда она мне говорит: «Так что, по залету?!» Я обалдела! Так хотелось ей ответить, но я же приличная девушка…, - делится воспоминаниями Анна Сагайдачная.

Пресс-служба

Также в интервью Аня рассказала о том, как отказалась сниматься, как падала с лестницы в корсете и кринолине, гонораре актеров и от чего зависит оплата, о свиданиях и комплексах внешности. И для вех поклонников “Крепостной“ - розыгрыш книги с автографом актрисы.

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