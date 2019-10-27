Маша Ефросинина в пикантном топе и шортах сняла кокетливый ролик - видео

Ведущая Маша Ефросинина засветила грудь в откровенном наряде.

Известная ведущая, блогер и актриса Маша Ефросинина, которая сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает в Мексике, удивила поклонников новой публикацией.

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На своей странице в Instagram разместила пикантное видео, на котором кокетливо танцует. В ролике телезвезда запечатлена в купальнике и широких шортах. Откровенный наряд эффектно подчеркнул пышную грудь. Кроме того, в ролике Ефросинина появилась совсем без макияжа.

В описании к публикации Маша рассказала поклонницам, почему предпочитает широкие шорты из коллекции своего бренда “Mashsh“.

“ЗасЫпали вы меня вопросами после сториз на лодке : “почему я в спальных шортах?“ Таааак, девочки, пора снова объясниться! Создавая @mashsh.wear, мы думали только о том, как можем быть вам полезны не только дома, но и в повседневной жизни! А девиз бренда #easylivingwear говорит сам за себя - вам должно быть легко!!! Легко миксовать нашу одежду с другими вещами, легко подбирать ее на любой случай жизни, легко экономить, покупая одну вещь и иметь при этом возможность создавать с нею несколько луков! Эти вискозные струящиеся шорты на резинке стали бестселлером весенне-летнего сезона. Поэтому мы выпустили их в нескольких цветах! Мой фаворит - молочные!! На отдыхе я надеваю из с купальником, с накидками для похода в ресторан, с топиками для поездки на великах или на экскурсию! Ну, и конечно, спать в них одно божественное удовольствие!!!“, - написала Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина позировала топлес для известного глянца.

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