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В Париже умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром"

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Исполнительница роли Мелани Уилкс ушла из жизни 26 июля.
В Париже умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром"
В Париже умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром"
Getty Images

Обладательница двух “Оскаров“ Оливия де Хэвилленд, которая прославилась благодаря роли Мелани Уилкс в легендарном фильме “Унесенные ветром“ умерла в возрасте 104 лет.

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Актриса ушла из жизни во сне в воскресенье, 26 июля, в своей квартире в Париже. Отметим, что  Оливия де Хэвилленд была последней из доживших до нынешних времен голливудских кинодив 1930-х годов.

Ее карьера в кино началась в 1935 году. В 1939 году Оливия иснялась в фильме “Унесенные ветром“. Роль в картине принесла ей номинацию на премию “Оскар“. Впервые она стала обладательницей премии в 1947 году за роль в фильме “Каждому своё“. Еще одну статуэтку артистка получила в 1950 году за роль в “Наследнице“.

Умерла 104-летняя звезда Унесенных ветром Оливия де Хэвилленд
Умерла 104-летняя звезда Унесенных ветром Оливия де Хэвилленд
скриншот из видео

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Кроме того, Оливия де Хэвилленд появилась в таких известных лентах, как “Моя кузина Рэйчел“ (1952), “Эта леди“ (1955), “Свет на площади“ (1962), “Тише, тише, милая Шарлотта“ (1964), “Аэропорт 77“ (1977) и другие. Знаменитость решила уйти из большого кино в конце 70-х годов, однако она продолжила сниматься на телевидении.

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Теги: Унесенные ветром, Оливия де Хэвилленд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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гость  (аноним)  27.07.2020, 10:31
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