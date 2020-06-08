Племянница Ротару Sonya Kay вышла замуж
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Украинская исполнительница Sonya Kay, которая отказалась от роскошной свадьбы после потери отца в марте этого года, вышла замуж. Племянница Софии Ротару до последнего скрывала своего любимого.
В своем Инстаграм Sonya Kay опубликовала фото с избранником. Им стал игрок сборной Украины по хоккею Олег Петров. Пара поженилась в воскресенье, 7 июня, в Киеве. Они расписались и устроили скромный ужин в семейном кругу без развлекательной программы.
Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно, - написала певица в посте.
7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно! @1_petrov 💍❤️❤️❤️ #сонякей#sonyakay#love#wedding#couple#happy#mood#fairmont#kyiv#ukraine#sweet#follow#like#beautiful#look#photo#amazing#flowers#sunshine#summer#rings
Новоиспеченный муж также поделился с подписчиками свадебным кадром.
Начало новой жизни. Люблю тебя, - написал спортсмен.
Знакомство Sonya Kay и Олега Петрова произошло на вечеринке их общих друзей в Киеве. Тогда хоккеист узнал певицу и решил познакомиться. Они сразу же поняли, что имеют много общего, и вскоре парень пригласил ее на первое свидание на одну из своих игр.
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