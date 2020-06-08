Племянница Ротару Sonya Kay вышла замуж

Девушка рассекретила своего мужа.

Читай также: Племянница Ротару Sonya Kay посвятила новый трек жениху

Украинская исполнительница Sonya Kay, которая отказалась от роскошной свадьбы после потери отца в марте этого года, вышла замуж. Племянница Софии Ротару до последнего скрывала своего любимого.

В своем Инстаграм Sonya Kay опубликовала фото с избранником. Им стал игрок сборной Украины по хоккею Олег Петров. Пара поженилась в воскресенье, 7 июня, в Киеве. Они расписались и устроили скромный ужин в семейном кругу без развлекательной программы.

Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно, - написала певица в посте.

Новоиспеченный муж также поделился с подписчиками свадебным кадром.

Начало новой жизни. Люблю тебя, - написал спортсмен.

Знакомство Sonya Kay и Олега Петрова произошло на вечеринке их общих друзей в Киеве. Тогда хоккеист узнал певицу и решил познакомиться. Они сразу же поняли, что имеют много общего, и вскоре парень пригласил ее на первое свидание на одну из своих игр.

Ранее мы писали, что племянница Софии Ротару снялась топлес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​