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Певица Sonya Kay отказалась от роскошной свадьбы после потери отца

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Артистка назвала причину смерти отца и объявила об отмене свадьбы с бойфрендом-хоккеистом.
Певица Sonya Kay отказалась от роскошной свадьбы после потери отца
Певица Sonya Kay отказалась от роскошной свадьбы после потери отца
instagram.com/sonyakayofficial

Во вторник, 24 марта, украинская исполнительница Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич потеряла отца. О смерти бизнесмена Сергея Хлябича сообщила тетя певицы, легендарная София Ротару.

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Сама же Sonya Kay впервые прокомментировала потерю близкого человека только спустя две недели. 29-летняя артистка опубликовала трогательный пост в Инстаграм.

Умер отец певицы Sonya Kay
Умер отец певицы Sonya Kay
Скриншот

А на днях Sonya Kay приняла участие в программе “Зірковий шлях“, во время которой заявила, что ее роскошная свадьба с возлюбленным-хоккеистом отменяется. Звезда заявила, что ей не нужна торжественная церемония без отца. Поэтому влюбленные только распишутся.

“Свадьбы не будет, потому что она не нужна мне без него. Мы просто распишемся 7 июня и все. Распишемся и будем жить дальше“, - сообщила Sonya Kay.

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Кроме того, певица призналась, что ее папе удалось побороть онкологическую болезнь. И недавно он вернулся из Израиля, где проходил лечение. А причиной смерти стал тромб.

“Мама позвонила и сказала: “Папа умер“. У меня был шок. Я не понимала, что происходит. Он только приехал с мамой из Израиля, где его лечили от онкологии. Отец выздоровел, все было хорошо. Нам сказали, что оборвался тромб и он умер за секунду“, - поделилась знаменитость.

Ранее сообщалось, что Sonya Kay посвятила трек жениху.

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Теги: sonya kay
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Источник: Ivona bigmir)net

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