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Пикантное фото: Племянница Ротару снялась топлес

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Певица Sonya Kay засветила обнаженную грудь.
Пикантное фото: Племянница Ротару снялась топлес
Пикантное фото: Племянница Ротару снялась топлес
instagram.com/sonyakayofficial

Украинская исполнительница Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, поделилась с поклонниками кадром из пикантной фотосессии. Племянница знаменитой певицы Софии Ротару позировала топлес.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала снимок, где она позирует в кресле с обнаженной грудью. На фото Sonya Kay предстала только в пышной зеленой юбке. Одной рукой девушка прикрыла голую грудь. Откровенный кадр певица дополнила философским текстом:

“Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится“.

Племянница Ротару Sonya Kay снялась топлес
Племянница Ротару Sonya Kay снялась топлес
Скриншот

Ранее сообщалось, что Sonya Kay отказалась от роскошной свадьбы после потери отца.

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Теги: sonya kay
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Источник: Ivona bigmir)net

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