"До сих пор не могу поверить": Sonya Kay впервые высказалась о смерти отца

24 марта украинская певица потеряла отца.

Украинская исполнительница Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, впервые прокомментировала потерю близкого человека. Во вторник, 24 марта, умер отец артистки - бизнесмен и генеральный директор компании “Мавекс“ Сергей Хлябич.

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Только спустя две недели Sonya Kay решилась на публикацию трогательно поста в соцсети. На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала снимок папы и написала, что все еще не может поверить, что его уже нет.

“Сегодня две недели как ушёл из жизни мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете! Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами, кажется будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе...так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать“, -написала певица.

Также звезда назвала отца самым лучшим папой в мире и вспомнила, что он всегда гордился ее успехами.

“Он был самый добрый, веселый, справедливый, самый лучший папа на свете! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня, очень сильно верил! Поэтому, папочка, мой родной, я сделаю всё, чтоб ты мной гордился, я знаю ты всё видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моём сердце! Самый лучший папа на свете!“, - поделилась Sonya Kay.

Sonya Kay впервые высказалась о смерти отца Скриншот

Ранее сообщалось, что Sonya Kay посвятила трек жениху.

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