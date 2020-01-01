Племянница Ротару Sonya Kay посвятила новый трек жениху - видео

Украинская исполнительница, племянница легендарной Софии Ротару, Sonya Kay (София Хлябич) порадовала поклонников новой композицией. Звезда представила трек “Поринай“.

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Премьера лирик-видео на песню состоялась в пятницу, 7 февраля, на официальном ютуб-канале певицы. Режиссерами ролика выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

Отмечается, что “Поринай“ - первая лирическая песня в карьере Sonya Kay. 29-летняя артистка посвятила новый хит своему возлюбленному.

“Наша пара довгий час приховувала стосунки, але в якийсь момент емоції настільки почали переповнювати, що почуття знайшли вихід в новій пісні. Цей трек повністю транслює моє ставлення до майбутнього чоловіка, і розповідає про любов, яка іноді з'являється раптово і захоплює твій розум. Я думаю, кожна дівчина хоча б раз в житті переживала такі емоції. Правда висловити всі почуття в одній пісні - завдання практично нездійсненне“, - рассказала Sonya Kay в описании к видео.