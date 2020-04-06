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Певица Sonya Kay рассекретила бюджет предстоящей свадьбы

Комментариев: 2
Свадьба племянницы Софии Ротару состоится в начале июня.
Певица Sonya Kay рассекретила бюджет предстоящей свадьбы
Певица Sonya Kay рассекретила бюджет предстоящей свадьбы
instagram.com/sonyakayofficial

Украинская исполнительница, племянница легендарной Софии Ротару, Sonya Kay (София Хлябич) поделилась деталями предстоящей свадьбы. В эфире программы “Життя відомих людей“ 29-летняя артистка рассказала, что торжество состоится 7 июня в одном из ресторанов Киева.

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По словам звезды, на церемонию придут 85 гостей. А развлекать их будут украинский певец Ivan Navi и один из молдавских музыкальных коллективом. Ведущими свадьбы станут Анатолий Анатолич и Маша Виноградова.

Кроме того, Sonya Kay рассекретила бюджет торжественной церемонии. Певица заявила, что свадьба обойдется максимум в 100 тысяч долларов. А на подвенечное платье исполнительница готова потратить от 6 до 8 тысяч.

Отметим, что о будущем супруге Sonya Kay известно мало. Звезда призналась, что он хоккеист и младше нее на 3 года.

Накануне сообщалось, что певица Sonya Kay потеряла отца.

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Теги: sonya kay, София Ротару
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.04.2020, 10:53
Оценка:  +1
гость
Ясно, пойду посру.
Сосися  (аноним)  06.04.2020, 10:51
Оценка:  -2
Сосися
Хорошая исполнительница, и видно что человек хороший, но страшная до усрачки конечно....
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