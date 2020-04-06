Певица Sonya Kay рассекретила бюджет предстоящей свадьбы

Свадьба племянницы Софии Ротару состоится в начале июня.

Украинская исполнительница, племянница легендарной Софии Ротару, Sonya Kay (София Хлябич) поделилась деталями предстоящей свадьбы. В эфире программы “Життя відомих людей“ 29-летняя артистка рассказала, что торжество состоится 7 июня в одном из ресторанов Киева.

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По словам звезды, на церемонию придут 85 гостей. А развлекать их будут украинский певец Ivan Navi и один из молдавских музыкальных коллективом. Ведущими свадьбы станут Анатолий Анатолич и Маша Виноградова.

Кроме того, Sonya Kay рассекретила бюджет торжественной церемонии. Певица заявила, что свадьба обойдется максимум в 100 тысяч долларов. А на подвенечное платье исполнительница готова потратить от 6 до 8 тысяч.

Отметим, что о будущем супруге Sonya Kay известно мало. Звезда призналась, что он хоккеист и младше нее на 3 года.

Накануне сообщалось, что певица Sonya Kay потеряла отца.

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