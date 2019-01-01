Племянница Ротару Sonya Kay объявила о помолвке

Певица Sonya Kay рассказала о предстоящей свадьбе.

Известная украинская исполнительница Sonya Kay выходит замуж. Об этом артистка, настоящее имя которой София Хлябич, рассказала во время утреннего шоу “Сніданок 1+1“, пишет ТСН.

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Так, в программе 28-летняя звезда сообщила о предстоящей свадьбе и показала помолвочное кольцо. Племянница Ротару призналась, что торжественная церемония состоится в июне 2020 года. Имя своего будущего мужа певица пока держит в секрете. Однако отметила, что он никак не связан с миром шоу-бизнеса.

“Это все произошло очень быстро. Мы встречались пять месяцев и потом он мне сделал предложение, от которого я не смогла отказаться“, - поделилась Sonya Kay.

Напомним, ранее Sonya Kay примеряла откровенные образы в клипе на песню “Лайвы“.

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