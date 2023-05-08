29-летняя артистка призналась, что избранник моложе ее - и они отлично ладят .

Племянница Софии Ротару поделилась подробностями о женихе и свадьбе пресс-служба

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Украинская певица Sonya Kay в утренней передаче «Ранок з Україною» рассказала кто же все-таки стал ее избранником. Имени Соня пока еще не назвала, но стало известно, что он спортсмен, который играет за сборную Украины по хоккею.

Мы вместе полтора года, но предложение я получила через пять месяцев знакомства. Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Кстати, он младше меня! Наверное, это семейное, поскольку мой отец также немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Ми отлично ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты, - поделилась певица.



Кроме того, Соня совсем недавно добавила новое фото в свой Инстаграм, где она одета в хоккейную футболку, при этом добавила комментарий:



А вы любите хоккей так, как люблю его я?





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Когда я ещё училась в Великобритании тоже играла в хоккей, только на траве. Видимо этот вид спорта всегда был в моем сердце. Мне нравится эта игра, конечно хоккей на траве значительно отличается от хоккея на льду с шайбой. Это довольно травматический вид спорта и я всё время переживаю, чтобы у будущего мужа не было никаких травм, - поделилась Соня.

пресс-служба

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Ранее артистка упоминала, что ее избранник совсем не медийная личность, и что вскоре она сможет поделиться фото и именем жениха.

Напомним, что до этого Sonya Kay выпустила новый клип на песню «Ходимо», где она вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.





Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару показала стильный образ в вышиванке.

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