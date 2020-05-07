Участница "Холостяка-10" Даша поразила изменениями во внешности - архивные фото

Девушка рассказала о похудении и увеличении губ.

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Знойная красотка, участница романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Даша не всегда могла похвастаться подтянутой спортивной фигурой и пухлыми губами. Девушка показала свои студенческие фото, на которых узнать эффектную холостячку далеко непросто! В начале университетской жизни вес Даши был больше на 10 кг, нежели сейчас. Почему девушка поправилась после гимнастического прошлого, как добилась идеальных параметров и что ее к этому стимулировало, читайте в материале.

Точка невозврата

«Как сейчас помню этот момент... Будучи первокурсницей, приехала домой на новогодние праздники, подхожу к зеркалу, а там стоит совершенно другая Даша: больше на 10 килограмм. Я понимала, что нужно принимать и любить себя такой, какая есть. Но я-то знала, что могу быть абсолютно другой – стройной и подтянутой, с красивыми формами и намеком на пресс, с впавшими щеками и выразительными скулами. А на меня в зеркале смотрел какой-то мишка (улыбается). Даже родители меня подкалывали и называли «наш слоненок»», – вспоминает Даша.

пресс-служба

Ранее у стройной гимнастки не было проблем с лишним весом благодаря регулярным изнурительным тренировкам и постоянному взвешиванию.

«В интернате нас взвешивали каждый день, и если мы поправились хотя бы на 200 грамм, утром нас ждала скакалка», – рассказывает девушка.

пресс-служба

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Увидев изменения в своем теле и 67 кг на весах, Даша поняла: нужно брать себя в руки и возвращать былую спортивную форму.

«Конечно, мне хотелось сразу сбросить все лишние килограммы, но я понимала, что к возвращению к хорошей форме мне понадобится минимум 3-4 месяца. Помню, что в последний раз наелась в новогоднюю ночь (смеется) – успокоила себя тем, что всю жизнь ограничивалась в пище и поэтому могу себе позволить поправиться на 10 кг», – делится холостячка. – И где-то 9 января я начала свой марафон. А к лету уже была, как персик (улыбается)».

Борьба с лишним весом

«Скинуть лишнее, как не странно, оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жаренного. В общем, о жареной картошечке, которую я могла себе позволить в любое время, пришлось забыть. Скинув несколько килограммов, я начала активно заниматься спортом. Это, кстати, ошибка, так как после долгого перерыва все нужно делать постепенно, – акцентирует девушка. – Самый сложный этап – когда остаётся скинуть буквально несколько килограммов до твоего желаемого результата. Это время было мучительным. Вес просто стоял и не сдвигался с мертвой точки. И тут уже срабатывает сила характера. Ещё буквально 3 недели правильного питания – и вес ушёл. В общем, за 3 месяца я похудела на 8 кг. И это тот случай, когда результат на лицо (улыбается)».

пресс-служба

Об увеличении губ

Со временем во внешности Даши изменился не только вес – девушка решила увеличить себе губы.

«Несмотря на все комментарии, порой даже достаточно агрессивные, мне нравятся мои губы. Это факт. Мне давно хотелось, чтобы они были пухлыми, но так как училась в театральном университете, экспериментировать с внешностью нам было запрещено. Я, честно, ждала выпускного в том числе для того, чтобы сделать себе губы и... дождалась. Буквально через неделю после выпуска меня уже было не узнать. После первой процедуры окружающие оценили результат. Даже папе понравилось! Потом мне захотелось сделать губы слегка пухлее. Ну, и понеслась душа в рай (смеется). После выпуска «Холостяка» в Таиланде мои знакомые начали называть меня моей же цитатой – «любительница пухлых губ». Кто бы что не говорил, я однозначно довольна этим экспериментом. Думаю, все «любительницы» меня поймут», – говорит Даша.

пресс-служба

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Уже в пятницу главный герой романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Макс познакомится с родителями четырех участниц, в том числе и с семьей Даши. Как пройдет встреча и с кем попрощается Холостяк – смотрите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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