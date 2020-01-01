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Главный герой реалити "Холостяк-10" Макс: "Любовь – это как свободное падение"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Макс признался, чего он никогда не потерпит в отношениях.
Главный герой реалити "Холостяк-10" Макс: "Любовь – это как свободное падение"
Главный герой реалити "Холостяк-10" Макс: "Любовь – это как свободное падение"
пресс-служба

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В романтическом реалити СТБ “Холостяк-10“ осталось всего четыре претендентки на сердце главного героя Макса. С каждой неделей выбор Холостяку дается все сложнее, ведь девушки открываются перед ним больше, а их чувства усиливаются. Что для Макса самое важное в отношениях, а чего он никогда не потерпит – главный герой рассказал в предыдущем выпуске.

“Если честно, после последних отношений я даже потерял надежду, что встречу искреннего человека, который будет со мной до конца откровенным и не станет обманывать, – поделился Холостяк. – Я не говорю, что я подарок, что у меня легкий характер, но при этом последнее, что я стану делать – это обманывать. Я считаю, что если есть, в первую очередь, любовь и искренность, отсутствует ложь, то можно справиться с любыми недостатками характера. Со всем можно справиться“.   

Помимо этого, главный герой поделился мыслями, что для него любовь:

“Это как свободное падение. Очень крутое чувство. Когда ты любишь, ты ничего не можешь контролировать“. 

Холостяк отметил, что с каждой неделей выбор ему дается все сложнее:

“Все девушки разные, все индивидуальные и с каждой интересно по-своему. Есть люди, которым для счастья все-таки нужен второй человек, чтобы чувствовать complete happiness. Наверное, я отношусь к таким“.

Уже в эту пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. Каким будет знакомство Макса с родителями девушек – узнайте совсем скоро!

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Холостяк 10
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Источник: Ivona bigmir)net

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