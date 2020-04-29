Чем удивил новый выпуск романтического реалити-шоу.

"Холостяк-10": Где и когда смотреть девятый выпуск stb.ua

В пятницу, 1 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел девятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

Читай также: “Я горжусь этим“: Участница “Холостяк-10“ откровенно рассказала об изменениях во внешности

В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк сразу после индивидуального свидание попрощался с Настей. В новом эфире борьбу за сердце Холостяка продолжили пять конкурсанток.

Участницы "Холостяка-10" instagram.com/holostyakstb

Так, в девятом выпуске в тайне от всех участниц Макс провел целый день с Дашей в Египте. Отметим, что конкурсантки были уверены, что Даша покинула проект во время последней церемонии роз.

Свидание Макса и Даши началось в аквапарке, далее в пустыне они впервые пытались освоить сэндборд. Позже Холостяк отвел девушку в спа.

"Холостяк-10" девятый выпуск Скриншот

Второе индивидуальное свидание в Египте на этой неделе досталось Вике. Холостяк предложит девушке отправиться в казино.

"Холостяк-10" девятый выпуск Скриншот

На двойное свидание Макс пригласил Кристину и Алину. Сначала они катались на лошадях, а затем продолжили общение в ресторане. В разговоре с девушками Макс намекал, что Кристина неискренняя и ненастоящая. Алина же в очередной раз преподнесла себя, как идеальную.

"Холостяк-10" девятый выпуск Скриншот

На церемонию роз все конкурсантки пришли в нарядах красного цвета. Для девушек стало неожиданностью, что Даша осталась на шоу. А вот на этот раз проект покинула Алина.

"Холостяк-10": Кто покинул шоу в девятом выпуске Скриншот

Смотрите анонс девятого выпуска “Холостяка“ от 1.05.2020:

Как прошел восьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.