"Холостяк-10": Кто покинул шоу в девятом выпуске
В пятницу, 1 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел девятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.
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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк сразу после индивидуального свидание попрощался с Настей. В новом эфире борьбу за сердце Холостяка продолжили пять конкурсанток.
Так, в девятом выпуске в тайне от всех участниц Макс провел целый день с Дашей в Египте. Отметим, что конкурсантки были уверены, что Даша покинула проект во время последней церемонии роз.
Свидание Макса и Даши началось в аквапарке, далее в пустыне они впервые пытались освоить сэндборд. Позже Холостяк отвел девушку в спа.
Второе индивидуальное свидание в Египте на этой неделе досталось Вике. Холостяк предложит девушке отправиться в казино.
На двойное свидание Макс пригласил Кристину и Алину. Сначала они катались на лошадях, а затем продолжили общение в ресторане. В разговоре с девушками Макс намекал, что Кристина неискренняя и ненастоящая. Алина же в очередной раз преподнесла себя, как идеальную.
На церемонию роз все конкурсантки пришли в нарядах красного цвета. Для девушек стало неожиданностью, что Даша осталась на шоу. А вот на этот раз проект покинула Алина.
Смотрите анонс девятого выпуска “Холостяка“ от 1.05.2020:
Как прошел восьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.
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