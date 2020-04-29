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"Холостяк-10": Кто покинул шоу в девятом выпуске

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Чем удивил новый выпуск романтического реалити-шоу.
"Холостяк-10": Где и когда смотреть девятый выпуск
"Холостяк-10": Где и когда смотреть девятый выпуск
stb.ua

В пятницу, 1 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел девятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк сразу после индивидуального свидание попрощался с Настей. В новом эфире борьбу за сердце Холостяка продолжили пять конкурсанток.

Участницы
Участницы "Холостяка-10"
instagram.com/holostyakstb

Так, в девятом выпуске в тайне от всех участниц Макс провел целый день с Дашей в Египте. Отметим, что конкурсантки были уверены, что Даша покинула проект во время последней церемонии роз.

Свидание Макса и Даши началось в аквапарке, далее в пустыне они впервые пытались освоить сэндборд. Позже Холостяк отвел девушку в спа.

"Холостяк-10" девятый выпуск
Скриншот

Второе индивидуальное свидание в Египте на этой неделе досталось Вике. Холостяк предложит девушке отправиться в казино.

"Холостяк-10" девятый выпуск
Скриншот

На двойное свидание Макс пригласил Кристину и Алину. Сначала они катались на лошадях, а затем продолжили общение в ресторане. В разговоре с девушками Макс намекал, что Кристина неискренняя и ненастоящая. Алина же в очередной раз преподнесла себя, как идеальную.

"Холостяк-10" девятый выпуск
Скриншот

На церемонию роз все конкурсантки пришли в нарядах красного цвета. Для девушек стало неожиданностью, что Даша осталась на шоу. А вот на этот раз проект покинула Алина.

"Холостяк-10": Кто покинул шоу в девятом выпуске
Скриншот

Смотрите анонс девятого выпуска “Холостяка“ от 1.05.2020:

Как прошел восьмой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.04.2020, 19:32
Оценка:  0
гость
Сравнивая все 10 сезонов, могу сказать, что у Макса вообще выбора нет. Губастая Даша, хищная Вика, самоуверенная, с зубами вампира Дана, меркантильная Кристина и дитё Алина-как вам выбор? Да никак.Стоило ли ради таких идти на проект?
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