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"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск

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Не пропусти знакомство Макса с мамами участниц.
"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск
"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 8 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет десятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Алиной. А борьбу за сердце Холостяка на этой неделе продолжат четыре конкурсантки.

Участницы
Участницы "Холостяка 10"
instagram.com/holostyakstb

Уже известно, что в новом выпуске Холостяк тайно от участниц поужинает с их мамами. Макс попробует узнать секреты Даши, Вики, Кристины и Даны. Для этого мужчина предложит каждой маме поговорить тет-а-тет, чтобы они рассказали побольше о дочерях.

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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