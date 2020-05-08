Не пропусти знакомство Макса с мамами участниц.

"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 8 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет десятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Алиной. А борьбу за сердце Холостяка на этой неделе продолжат четыре конкурсантки.

Участницы "Холостяка 10" instagram.com/holostyakstb

Уже известно, что в новом выпуске Холостяк тайно от участниц поужинает с их мамами. Макс попробует узнать секреты Даши, Вики, Кристины и Даны. Для этого мужчина предложит каждой маме поговорить тет-а-тет, чтобы они рассказали побольше о дочерях.

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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