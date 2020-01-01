Новый выпуск "Холостяка-10" состоится в пятницу, 8 мая.

Тайная встреча с мамами и секреты участниц: что мы увидим в 10 выпуске "Холостяка-10" пресс-служба

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В эту пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити “Холостяк-10“. Участниц и главного героя ждет одно из самых важных событий – знакомство с родителями девушек. Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей! Что удастся выведать главному герою у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вика, Кристина и Дана?

“Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт“, – поделится Макс перед встречей.

Что мы увидим в 10 выпуске "Холостяка-10" пресс-служба

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?

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Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

“У нее маска“, – признается одна из мам.

Что мы увидим в 10 выпуске "Холостяка-10" пресс-служба

Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

“Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически“, – признается мужчина.

Что нового узнает главный герой о девушках от их матерей? Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте? И какие советы дадут Максу женщины?

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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