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Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца

Комментариев: 2
Артистка призналась, почему называет своего отца украинским Брэдом Питтом.
Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца
Ирина Билык заявила, что всегда выбирала мужчин, похожих на ее отца
instagram.com/bilyk_iryna

Талантливая, очаровательная и загадочная, ее песни любят миллионы, а ее саму – боготворят сотни мужчин. Ирина Билык не делает особой тайны из личной жизни. Но об одном человеке она почти никогда не рассказывала – о своем отце. В эксклюзивной рубрике “Звездные папы“ программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ певица призналась, почему отец не поддерживал ее решение стать артисткой и из-за чего звезда называет своего отца украинским Брэдом Питтом.

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Сегодня Ира вспоминает истории, связанные с ее отцом, и улыбается. Звезда признается – ее отец был еще тем “юмористом“. Но при этом, к ее обучению относился очень серьезно. И мечтал, чтобы дочь пошла его путем в профессии.

“Мои родители никогда не думали, что я буду известной, стану любимой певицей в стране. Они меня хотели пристроить на завод, чтобы я была инженером. И постоянно говорили: “Зачем тебе эта музыка, зачем ты играешь на фортепиано?“ Но когда увидели, что не могут справиться с моей страстью, купили мне старое пианино “Украина“, – рассказала Ирина Билык.

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И уже в десять лет Билык была звездой! На ее школьные выступления приходили со всего города, даже мальчишки из других школ, которые сравнивали молодую певицу с Кейт Буш. Да и отец своей “звездочкой“ очень гордился – делал все, чтобы Ирина чувствовала себя принцессой. Однако кое-чего девушке все же не хватало.

“Родители меня любили, хорошо одевали, доставали одежду по блату. И туфли из Чехии... у меня очень много обуви – это, наверное, любовь с детства, – комментирует певица. – Но тогда они не верили в то, что я могу стать известной. Только когда мне после школы предложили записаться на радио, когда я начала сама зарабатывать деньги на своих концертах – родители начали ко мне относиться немножко по-другому... и начали поддерживать“.

И хотя родители начали поддерживать артистку в творчестве, к её мужчинам отец относился с опасением.

“Папа всегда приходил в гости и любил называть меня “дочка“, к старшему сыну говорил: “Ой, ты мой щегол“. А к мужчинам он, может, и ревновал меня, но был очень хороший – его доброта во мне живет. А о нем все вспоминают, как о красавце. Он у меня был красивее Бреда Питта молодого!“ – поделилась Ирина Билык.

Ирина признается – подсознательно она всегда выбирала мужчин, чем-то похожих на ее отца:

“Я люблю красивых мужчин, добрых и непредсказуемых. У меня папа мог говорить с мамой минуту об одном, потом о другом, что-то выкрикивал, немножко скандал делался, но это была такая бутафория, театр своеобразный. У меня тоже это есть“.

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А еще правдивая Ирина признается – отец очень редко ходил на ее концерты, ведь ему было достаточно того, что ее любят люди. И Билык от него ничего не требовала. Она всегда чувствовала его молчаливую поддержку. И сама всегда поддерживала отца. В прошлом году отца Ирины Билык не стало. Он умер в свой 75-й день рождения. Артистка признается – они с мамой чувствовали, что это должно было произойти, но отец от помощи врачей отказался. Об отце Ирина вспоминает часто, но без слез. Потому что чувствует: он и сейчас рядом. Билык не скрывает и гордится тем, что очень похожа на своего папу. И каждый день благодарит его за жизнь.

Напомним, ранее Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца.

 

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  07.04.2020, 17:16
Оценка:  0
pусский
Молитесь и ебитесь, пока вас коронавирус не заёб - больше мы не будем партнёрами с такими неблагодарными бывшими вассалами! Кто вам Западную Украину у поляков отобрал, а кто вам Восточную Украину в чистой степи построил с ноля? По российской земле ходите!
гость  (аноним)  07.04.2020, 14:52
Оценка:  0
гость
ИРИШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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