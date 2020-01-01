Могилевская запостила пикантное фото, где она целует в губы Билык
В понедельник, 6 марта, знаменитая исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык отметила день рождения. Певице исполнилось 50 лет.
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По случаю юбилея Билык, ее коллега по сцене, певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала в Сети поздравительный пост. На своей странице в Инстаграм Наталья опубликовала пикантное фото, где она целует именинницу в губы. А в описании к снимку Могилевская назвала Билык “своей любовью“.
“Моя Любовь! С днём рождения!
Ты Ангел!
Ты Легенда!
Ты автор моих любимых украинских песен!
Живи, Люби, Радуй нас!“, - подписала горячий кадр Наталья.
Напомним, ранее Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом.
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