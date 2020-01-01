Наталья Могилевская опубликовала горячий кадр в честь юбилея Ирины Билык.

Могилевская запостила пикантное фото, где она целует в губы Билык instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В понедельник, 6 марта, знаменитая исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык отметила день рождения. Певице исполнилось 50 лет.

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По случаю юбилея Билык, ее коллега по сцене, певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала в Сети поздравительный пост. На своей странице в Инстаграм Наталья опубликовала пикантное фото, где она целует именинницу в губы. А в описании к снимку Могилевская назвала Билык “своей любовью“.

“Моя Любовь! С днём рождения!

Ты Ангел!

Ты Легенда!

Ты автор моих любимых украинских песен!

Живи, Люби, Радуй нас!“, - подписала горячий кадр Наталья.

Могилевская поцеловала в губы Билык Скриншот

Напомним, ранее Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом.

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