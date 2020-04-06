Артистка выставила кадр в свадебном платье и фате .

"Очень трогательная": Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская озадачила Сеть кадром в свадебном наряде. Снимок 44-летняя артистка добавила в Инстаграм. Она позирует в эффектном белом платье c прозрачной вставкой, и длинной белой фате.

Дополняют образ уложенные мягкими волнами волосы и макияж в светлых тонах. В описании к фото певица отметила, что look был создан для проекта 1+1.

Свадьба в эфире 1+1.

Как Вам?

Кто смотрел?, - написала певица.

"Очень трогательная": Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры артистки пришли в восторг от ее образа и отметили, что желают Могилевской сыграть свадьбу по-настоящему:

Я рада за вас, что нашли свою половину. Но если это песня или клип, то тоже не плохо. Но хочется, что б ваша личная свадьба была. 💖

Наташенька Вы само очарование 🤗😘Любви Вам 💋❤️Всю жизнь Вами восхищаюсь 👍

Вам очень идёт этот наряд😍😍😍

Ваааааааааууу, какая же вы красивая!💖💖💖Вам очень идёт это платье!)

Такая трогательная, невероятная!!

Гарна як весна!😃😃😃, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала кадры в эффектном белом платье.

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