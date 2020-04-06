"Очень трогательная": Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом
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Певица Наталья Могилевская озадачила Сеть кадром в свадебном наряде. Снимок 44-летняя артистка добавила в Инстаграм. Она позирует в эффектном белом платье c прозрачной вставкой, и длинной белой фате.
Дополняют образ уложенные мягкими волнами волосы и макияж в светлых тонах. В описании к фото певица отметила, что look был создан для проекта 1+1.
Свадьба в эфире 1+1.
Как Вам?
Кто смотрел?, - написала певица.
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Фолловеры артистки пришли в восторг от ее образа и отметили, что желают Могилевской сыграть свадьбу по-настоящему:
- Я рада за вас, что нашли свою половину. Но если это песня или клип, то тоже не плохо. Но хочется, что б ваша личная свадьба была. 💖
- Наташенька Вы само очарование 🤗😘Любви Вам 💋❤️Всю жизнь Вами восхищаюсь 👍
- Вам очень идёт этот наряд😍😍😍
- Ваааааааааууу, какая же вы красивая!💖💖💖Вам очень идёт это платье!)
- Такая трогательная, невероятная!!
- Гарна як весна!😃😃😃, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала кадры в эффектном белом платье.
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