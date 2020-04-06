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"Очень трогательная": Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом

Комментариев: 5
Артистка выставила кадр в свадебном платье и фате .

"Очень трогательная": Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская озадачила Сеть кадром в свадебном наряде. Снимок 44-летняя артистка добавила в Инстаграм. Она позирует в эффектном белом платье c прозрачной вставкой, и длинной белой фате.

Дополняют образ уложенные мягкими волнами волосы и макияж в светлых тонах. В описании к фото певица отметила, что look был создан для проекта 1+1.

Свадьба в эфире 1+1.
Как Вам?
Кто смотрел?, - написала певица.

"Очень трогательная": Могилевская очаровала Сеть свадебным нарядом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры артистки пришли в восторг от ее образа и отметили, что желают Могилевской сыграть свадьбу по-настоящему:

  • Я рада за вас, что нашли свою половину. Но если это песня или клип, то тоже не плохо. Но хочется, что б ваша личная свадьба была. 💖
  • Наташенька Вы само очарование 🤗😘Любви Вам 💋❤️Всю жизнь Вами восхищаюсь 👍
  • Вам очень идёт этот наряд😍😍😍
  • Ваааааааааууу, какая же вы красивая!💖💖💖Вам очень идёт это платье!)
  • Такая трогательная, невероятная!!
  • Гарна як весна!😃😃😃, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала кадры в эффектном белом платье.

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Теги: свадебное платье, свадьба, Наталья Могилевская
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 00:00
Оценка:  0
гость
Ця жахлива кобила смокче х у й у жидів.
olshtyn    06.04.2020, 22:49
Оценка:  0
olshtyn
Блин,какая же она страшная кобыла...
гость  (аноним)  06.04.2020, 19:30
Оценка:  0
гость
Жаба в тюле!
гость  (аноним)  06.04.2020, 13:24
Оценка:  0
гость
Ну хочется Натахе одеть фату как и всем девчатам.на здоровье!главное чтоб счастлива была!
гость  (аноним)  06.04.2020, 13:13
Оценка:  0
гость
Да как-то символ чистоты и девственности - фата - не очень смотрится на 46-летней тёте. Ну цветочек, ну веночек - это нормально. Но фата...
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