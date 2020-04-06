Ирине Билык - 50!: Вспоминаем лучшие хиты украинской певицы
Сегодня, 6 апреля, популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 50 лет.
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Свой творческий путь на великой сцене именинница начала в 1989 году с выступления на фестивале “Червона рута”. А спустя 6 лет состоялось первое большое сольное шоу Ирины в Национальном дворце “Украина”.
В 1997 году певица была впервые признана лучшей песней по версии “Золотой Жар-птицы”. Кроме того, она также получила награду в номинации Альбом года (“Так просто”).
В 2004 году вышел первый альбом на русском языке “Любовь. Яд”, который за 10 дней продаж стал платиновым. А еще через 4 года Ирине присвоили звание Народной артистки Украины.
В 2011-м Ирина стала “Лучшей певицей двадцатилетия” по версии премии YUNA. Сейчас на счету знаменитой украинки 12 альбомов, один с которых на польском языке. Кроме того, Ирина сняла более 60 видеоклипов.
В честь юбилея Ирины Билык Ivona подготовила подборку самых известных хитов именинницы.
- “А я пливу у човні“
- “Так просто”
- “Мовчати” (feat. Скрябин)
- “Снег”
- “Любовь. Яд”
- “Если ты хочешь”
- “О любви”
- “Нас нет”
- “Мне не жаль тебя“
- “Мы будем вместе”
- “Подарю тебе”
“Я люблю его” (feat. Ольга Горбачева)
- “Не цілуй” (feat. ТиК)
- “Не ревную” (feat. Ольга Горбачева)
- “Сильнее”
- “Не ховай очей”
Напомним, ранее Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца.
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