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Ирине Билык - 50!: Вспоминаем лучшие хиты украинской певицы

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6 апреля украинская исполнительница отмечает юбилей.
Ирине Билык - 50!: Вспоминаем лучшие хиты украинской певицы
Ирине Билык - 50!: Вспоминаем лучшие хиты украинской певицы
instagram.com/bilyk_iryna

Сегодня, 6 апреля, популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 50 лет.

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Свой творческий путь на великой сцене именинница начала в 1989 году с выступления на фестивале “Червона рута”. А спустя 6 лет состоялось первое большое сольное шоу Ирины в Национальном дворце “Украина”.

В 1997 году певица была впервые признана лучшей песней по версии “Золотой Жар-птицы”. Кроме того, она также получила награду в номинации Альбом года (“Так просто”).

В 2004 году вышел первый альбом на русском языке “Любовь. Яд”, который за 10 дней продаж стал платиновым. А еще через 4 года Ирине присвоили звание Народной артистки Украины.

В 2011-м Ирина стала “Лучшей певицей двадцатилетия” по версии премии YUNA.  Сейчас на счету знаменитой украинки 12 альбомов, один с которых на польском языке. Кроме того, Ирина сняла более 60 видеоклипов.

В честь юбилея Ирины Билык Ivona подготовила подборку самых известных хитов именинницы.

  • “А я пливу у човні“

  •  “Так просто”

  • “Мовчати” (feat. Скрябин) 

  • “Снег”

  •  “Любовь. Яд”         

  • “Если ты хочешь”   

  • “О любви” 

  • “Нас нет”   

  • “Мне не жаль тебя“

  •  “Мы будем вместе”

  •  “Подарю тебе”      

 “Я люблю его” (feat. Ольга Горбачева)      

  • “Не цілуй” (feat. ТиК)           

  • “Не ревную” (feat. Ольга Горбачева)           

  • “Сильнее” 

  •  “Не ховай очей”    

Напомним, ранее Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца.

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Теги: Ирина Билык, День рождения
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.04.2020, 10:23
Оценка:  -3
гость
страшная шлюxa, которую изуродовала пластические хирурги. Её ебaты может только свиноподобный Коляденко.
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