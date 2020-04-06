Ирине Билык - 50!: Вспоминаем лучшие хиты украинской певицы

6 апреля украинская исполнительница отмечает юбилей.

Сегодня, 6 апреля, популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 50 лет.

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Свой творческий путь на великой сцене именинница начала в 1989 году с выступления на фестивале “Червона рута”. А спустя 6 лет состоялось первое большое сольное шоу Ирины в Национальном дворце “Украина”.

В 1997 году певица была впервые признана лучшей песней по версии “Золотой Жар-птицы”. Кроме того, она также получила награду в номинации Альбом года (“Так просто”).

В 2004 году вышел первый альбом на русском языке “Любовь. Яд”, который за 10 дней продаж стал платиновым. А еще через 4 года Ирине присвоили звание Народной артистки Украины.

В 2011-м Ирина стала “Лучшей певицей двадцатилетия” по версии премии YUNA. Сейчас на счету знаменитой украинки 12 альбомов, один с которых на польском языке. Кроме того, Ирина сняла более 60 видеоклипов.

В честь юбилея Ирины Билык Ivona подготовила подборку самых известных хитов именинницы.

“А я пливу у човні“

“Так просто”

“Мовчати” (feat. Скрябин)

“Снег”

“Любовь. Яд”

“Если ты хочешь”

“О любви”

“Нас нет”

“Мне не жаль тебя“

“Мы будем вместе”

“Подарю тебе”

“Я люблю его” (feat. Ольга Горбачева)

“Не цілуй” (feat. ТиК)

“Не ревную” (feat. Ольга Горбачева)

“Сильнее”

“Не ховай очей”

Напомним, ранее Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца.

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