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К юбилею Ирины Билык: GROSU дала новое звучание хиту 90-х

Комментариев: 3
Алина Гросу перепела хит “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.”.
К юбилею Ирины Билык: GROSU дала новое звучание хиту 90-х
К юбилею Ирины Билык: GROSU дала новое звучание хиту 90-х
Пресс-служба

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Певица GROSU представила авторскую интерпретацию знаменитой песни Ирины Билык “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.”. Дата презентации нового клипа и песни выбрана неслучайно. Именно в этот день, 6 апреля, свой юбилей празднует народная артистка Украины Ирина Билык. 

- Нас очень многое связывает. Ирочка, можно сказать, открыла мне дорогу в шоу-бизнес и подарила много красивых песен. Я приготовила сюрприз в честь её дня рождения. Это особенная песня, в своё время она вызвала много разногласий и споров. Я не ищу легких путей и поэтому дала новую жизнь именно этой композиции, — рассказала Алина. 

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Над новым звучанием “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.” работала команда, создавшая хиты “VOVA”, “Грязные танцы”, “Арестован”. На официальном YouTube-канале певицы параллельно состоялась премьера mood-видео. 

- Мне, человеку, не употребляющему никаких наркотических веществ, было достаточно сложно показать в клипе другую реальность. Чем закончилась моя попытка прикоснуться к одному из главных вопросов, остро стоящих в современном мире, смотрите в моём новом видео, — добавила GROSU.

Напомним, ранее Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца.

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Теги: Ирина Билык, Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  07.04.2020, 00:07
Оценка:  0
русский
Я пёрнул! И это новое звучание от этой укропской жопы в виде собачьей пизды, бля! Гы-гы-гы!
гросцу  (аноним)  06.04.2020, 20:25
Оценка:  +1
гросцу
жу-жу-жу, я покажу пезду
абориген  (аноним)  06.04.2020, 15:09
Оценка:  +2
абориген
никакашечка...
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