К юбилею Ирины Билык: GROSU дала новое звучание хиту 90-х

Алина Гросу перепела хит “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.”.

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Певица GROSU представила авторскую интерпретацию знаменитой песни Ирины Билык “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.”. Дата презентации нового клипа и песни выбрана неслучайно. Именно в этот день, 6 апреля, свой юбилей празднует народная артистка Украины Ирина Билык.

- Нас очень многое связывает. Ирочка, можно сказать, открыла мне дорогу в шоу-бизнес и подарила много красивых песен. Я приготовила сюрприз в честь её дня рождения. Это особенная песня, в своё время она вызвала много разногласий и споров. Я не ищу легких путей и поэтому дала новую жизнь именно этой композиции, — рассказала Алина.

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Над новым звучанием “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.” работала команда, создавшая хиты “VOVA”, “Грязные танцы”, “Арестован”. На официальном YouTube-канале певицы параллельно состоялась премьера mood-видео.

- Мне, человеку, не употребляющему никаких наркотических веществ, было достаточно сложно показать в клипе другую реальность. Чем закончилась моя попытка прикоснуться к одному из главных вопросов, остро стоящих в современном мире, смотрите в моём новом видео, — добавила GROSU.

Напомним, ранее Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца.

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