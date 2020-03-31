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Алина Гросу показала редкие фото с 80-летней бабушкой

Комментариев: 3
Певица трогательно поздравила бабушку с юбилеем.
Алина Гросу показала редкие фото с 80-летней бабушкой
Алина Гросу показала редкие фото с 80-летней бабушкой
instagram.com/alina_grosu

Украинская исполнительница и актриса, которая сейчас живет в России, Алина Гросу поделилась с поклонниками редкими фотографиями. Знаменитость впервые показала свою бабушку Марию.

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Поводом для обнародования семейных кадров в Инстаграм стал юбилей бабушки артистки. 30 марта ей исполнилось 80 лет. По случаю праздника Алина разместила в Сети трогательное послание именинницы.

“Это безумное счастье, когда у тебя есть самый родной, милый, любимый, жизнерадостный человек, мама моей мамы, к которому ты можешь (к счастью) приехать в деревню и сейчас, душевно поболтать, очутиться в родных объятиях и ценишь каждый момент проведённый рядом....К сожалению, из-за карантина, я не могу сегодня поздравить бабушку Марию лично... но я безумно хочу попросить Бога, чтоб наша невероятно прекрасная, цветущая, всеми любимая бабуля была с нами ещё очень много лет, здоровой, такой же боевой, жизнерадостной, счастливой и улыбчивой...Ба, люблю тебя❤️“, - написала Гросу.

Алина Гросу показала 80-летнюю бабушку
Алина Гросу показала 80-летнюю бабушку
Скриншот

Алина Гросу показала 80-летнюю бабушку
Алина Гросу показала 80-летнюю бабушку
Скриншот

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  31.03.2020, 14:22
Оценка:  0
гость
К сожалению, моей любимой бабушки нет уже более 5-ти лет, ноя всегда помню ее. Да! Бабушка -- всегда очень любимая внуками, добрая, от нее нет никаких секретов.
Гросцу  (аноним)  31.03.2020, 14:16
Оценка:  0
Гросцу
жу-жу-жу, я покажу пезду
гость  (аноним)  31.03.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
НАСРАТЬ НА ГРОСУ!!!
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