Алина Гросу показала редкие фото с 80-летней бабушкой

Певица трогательно поздравила бабушку с юбилеем.

Украинская исполнительница и актриса, которая сейчас живет в России, Алина Гросу поделилась с поклонниками редкими фотографиями. Знаменитость впервые показала свою бабушку Марию.

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Поводом для обнародования семейных кадров в Инстаграм стал юбилей бабушки артистки. 30 марта ей исполнилось 80 лет. По случаю праздника Алина разместила в Сети трогательное послание именинницы.

“Это безумное счастье, когда у тебя есть самый родной, милый, любимый, жизнерадостный человек, мама моей мамы, к которому ты можешь (к счастью) приехать в деревню и сейчас, душевно поболтать, очутиться в родных объятиях и ценишь каждый момент проведённый рядом....К сожалению, из-за карантина, я не могу сегодня поздравить бабушку Марию лично... но я безумно хочу попросить Бога, чтоб наша невероятно прекрасная, цветущая, всеми любимая бабуля была с нами ещё очень много лет, здоровой, такой же боевой, жизнерадостной, счастливой и улыбчивой...Ба, люблю тебя❤️“, - написала Гросу.

Алина Гросу показала 80-летнюю бабушку Скриншот

Алина Гросу показала 80-летнюю бабушку Скриншот

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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