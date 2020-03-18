Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца
Накануне своего юбилея Народная артистка Украины, известная певица Ирина Билык стала главной героиней нового номера популярного журнала “Viva!“. Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграм.
Читай также: “Никто не виноват“: Дикусар рассказал об отношениях с Билык
В своем аккаунте Билык опубликовала обложку глянца, где она запечатлена с 4-летним сыном Табризом. На фото звездная мама позирует в клетчатом пиджаке, белой юбке, светло-коричневом гольфе, белой блузке и необычной шляпе с дырами. А Табриз одет в белую рубашку и синие джинсы. В описании к кадру Ирина разместила цитату из своего интервью для журнала “Viva!“.
“Раньше я делала для них все. А подытожив последние отношения, решила, что не буду больше преклоняться. Теперь я не уступаю мужчине“, - написала артистка.
Читай также: “Режиссер моей жизни“: Ирина Билык запостила новое фото с мужем
Отметим, что всего через несколько недель, 6 апреля, певица Ирина Билык отпразднует свой 50-й день рождения.
Напомним, ранее Ирина Билык поразила Сеть архивным фото с Жан-Клодом Ван Даммом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил