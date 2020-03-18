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Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца

Комментариев: 1
Накануне 50-летия Ирина Билык снялась в фотосессии для журнала "Viva!".
Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца
Ирина Билык вместе с сыном Табризом появилась на обложке популярного глянца
instagram.com/bilyk_iryna

Накануне своего юбилея Народная артистка Украины, известная певица Ирина Билык стала главной героиней нового номера популярного журнала “Viva!“. Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграм.

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В своем аккаунте Билык опубликовала обложку глянца, где она запечатлена с 4-летним сыном Табризом. На фото звездная мама позирует в клетчатом пиджаке, белой юбке, светло-коричневом гольфе, белой блузке и необычной шляпе с дырами. А Табриз одет в белую рубашку и синие джинсы. В описании к кадру Ирина разместила цитату из своего интервью для журнала “Viva!“.

“Раньше я делала для них все. А подытожив последние отношения, решила, что не буду больше преклоняться. Теперь я не уступаю мужчине“, - написала артистка.

Ирина Билык с сыном Табризом на обложке Viva!
Ирина Билык с сыном Табризом на обложке Viva!
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Отметим, что всего через несколько недель, 6 апреля, певица Ирина Билык отпразднует свой 50-й день рождения.

Напомним, ранее Ирина Билык поразила Сеть архивным фото с Жан-Клодом Ван Даммом.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.03.2020, 10:33
Оценка:  0
гость
Такая безмозглая курица, только пeдика воспитать может. Это будущий члeносос.
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