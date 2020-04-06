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В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель

Комментариев: 15
Петель попал в ДТП в Подмосковье.
В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
instagram.com/petelhouse

Эпатажный диджей, Инстаграм- и Ютуб-блогер Павел Петель трагически погиб в России. Мужчина, который родом из Днепра, попал в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

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Авария случилась еще 4 апреля. Однако только спустя 2 дня удалось установить личности погибших. На Симферопольском шоссе автомобиль, в котором находился Павел на скорости около 200 км/ч врезался в фуру, стоявшую на заправке. 

В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
Скриншот

В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
Скриншот

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Последние 10 лет Павел Петель жил в России, однако оставался гражданином Украины. Отметим, что несколько дней назад артист написал в своем Инстаграм, что хочет вернуться домой и побыть с близкими.

“Хочется уснуть и проснутся дома... 🏠♥️ Не все поймут эти слова. 🙏🏻 Покинув дом почти 15 лет назад, я все ещё на пути к своему домашнему очагу. Особенно в эти дни, так хочется побыть с близкими, родными... в своём тёплом родном доме. 🧘🏻‍♂️💛 Все хорошо, все разворачиваемся как нужно 🐈“, - поделился блогер.

В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель
Скриншот

Смотрите фото эпатажного блогера Павла Петеля:

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса умер известный дизайнер обуви Серджио Росси.

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Теги: Павел Петель, умер
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (15)
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Осталось 600 символов
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русский  (аноним)  06.04.2020, 23:40
Оценка:  0
русский
Bыeбy его дохлую, вонючую сраку, бля! Люблю ебсти сраных хахлов хоть замертво, хоть живо, нах! Гы-гы-гы!
dron29    06.04.2020, 21:43
Оценка:  +1
dron29
Пока в ..опу ипался был настоящим узким, а как подох вдруг стал украинцем.
гость  (аноним)  06.04.2020, 20:42
Оценка:  +4
гость
Намедни, кацапы отметили приход весны очередным подрывом жилого дома в Орехово-Куево
Это становится доброй традицией! Эстеты хреновы, однако
гость  (аноним)  06.04.2020, 20:36
Оценка:  +2
гость
Кацапстан десятилетиями всасывал в себя всякую шваль и отбросы со всего мира
Поэтому, концетрация на мацкве всякого говна, сброда, дегенератов - просто зашкаливает!
И это хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ -ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
гость  (аноним)  06.04.2020, 20:30
Оценка:  +3
гость
пидро-проститутка подохла
pусский  (аноним)  06.04.2020, 19:24
Оценка:  -2
pусский
Одним гейропейцем меньше, гы-гы-гы! Я пёрнул!
гость  (аноним)  06.04.2020, 18:24
Оценка:  +10
гость
Ну Москва по праву считается столицей педиков. Там многие из властей и звезд замазаны.
гость  (аноним)  06.04.2020, 18:03
Оценка:  -2
гость
Коронавирус полезен - он истребляет поголовье украинских педиков!
гость  (аноним)  06.04.2020, 17:46
Оценка:  0
гость
ПЕТЕЛЬ-ПЕДЕЛЬ, ПОМОЛИСЬ ТАМ НА НЕБЕСАХ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  06.04.2020, 16:11
Оценка:  +2
гость
Гы-гы-гы!
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