Петель попал в ДТП в Подмосковье.

Эпатажный диджей, Инстаграм- и Ютуб-блогер Павел Петель трагически погиб в России. Мужчина, который родом из Днепра, попал в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

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Авария случилась еще 4 апреля. Однако только спустя 2 дня удалось установить личности погибших. На Симферопольском шоссе автомобиль, в котором находился Павел на скорости около 200 км/ч врезался в фуру, стоявшую на заправке.

В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель Скриншот

В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель Скриншот

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Последние 10 лет Павел Петель жил в России, однако оставался гражданином Украины. Отметим, что несколько дней назад артист написал в своем Инстаграм, что хочет вернуться домой и побыть с близкими.

“Хочется уснуть и проснутся дома... 🏠♥️ Не все поймут эти слова. 🙏🏻 Покинув дом почти 15 лет назад, я все ещё на пути к своему домашнему очагу. Особенно в эти дни, так хочется побыть с близкими, родными... в своём тёплом родном доме. 🧘🏻‍♂️💛 Все хорошо, все разворачиваемся как нужно 🐈“, - поделился блогер.

В России погиб известный блогер из Днепра Павел Петель Скриншот

Смотрите фото эпатажного блогера Павла Петеля:

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